В Полтавской области стартовали летные учения

Военные на протяжении недели будут выполнять различные задачи в простых и сложных метеоусловиях. Также пройдут подготовку к выполнению боевых задач.

В Полтавской области почти сотня летчиков берут участие в летных учениях армейской авиации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Учения пройдут на протяжении недели. Военные будут выполнять различные задачи в простых и сложных метеоусловиях, проходить занятия с авианаводчиками, инженерно-техническим составом и подразделениями аэродромно-технического обеспечения.

Не менее важное мероприятие в рамках летно-методического сбора - полеты на модернизированных вертолетах Ми-8 МСБ-В и Ми-2 МСБ-В, которые недавно пополнили авиапарк авиации Сухопутных войск.

Как сообщил начальник армейской авиации Командования Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Игорь Яременко, новый учебный год вертолетчики традиционно начали командирскими полетами, во время которых уровень летного мастерства командиров бригад, их заместителей по летной подготовке и начальников управлений армейской авиации проверялся особенно тщательно.

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“Проверяли технику пилотирования и инструкторско-методические навыки, ведь именно эти летчики будут инструкторами для подчиненных в течение года. Все без исключения, демонстрировали по-настоящему филигранный пилотаж. Следовательно, вывод однозначен: мастерство летного состава постоянно растет, а все командиры - готовы обучать летный состав“, - сказал генерал-майор Яременко.

У военных также будет подготовка молодых летчиков к выполнению боевых задач, повышение уровня их мастерства а также отработка вопросов, способствующих повышению безопасности полетов.