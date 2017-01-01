Китай предоставит Украине технику и оборудование для ГСЧС

КНР направит в Украину специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.

В течение 2019-2020 годов ГСЧС получит более 50 единиц спецтехники depositphotos.com

Китайская народная республика выделит Украине специальную аварийно-спасательную технику и оборудование для нужд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читай также: Китай показал посадку модуля на обратную сторону Луны

На заседании Кабмина в среду правительство одобрило проект и уполномочил министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива на подписание соглашения с КНР.

В частности, по условиям соглашения, в течение 2019-2020 годов ГСЧС получит от Китая более 50 единиц спецтехники.

Речь идет об автомобильных кранах, гусеничных бульдозерах, автогрейдерах, пожарных машинах с подъемными платформами и пожарных машинах с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

Читай также: Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем - СМИ

Также сообщается, что КНР направит в Украину специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.

Напомним, в рамках активной работы над разработкой и условиями реализации проекта по возможности предоставления медицинского оборудования для больниц Украины, Правительство Китая предоставит более 230 единиц оборудования в больницы Украины.