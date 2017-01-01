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На Донбассе пропал украинский разведчик

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В районе организован поиск военнослужащего.
Военный пропал в среду, 23 января
Военный пропал в среду, 23 января
Лана Борисова, Facebook

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На одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области 23 января около 4 утра в районе выполнения боевого задания пропал военнослужащий. Боец - разведчик взвода одного из подразделений 79-ой десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщается в группе в Facebook. 

Сейчас организован поиск военнослужащего, принимаются меры по быстрой установке его местонахождения.

Напомним, в течение минувших суток, 22 января, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщалось 21 января, украинский военный попал в плен "ДНР".

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Теги: война, Донбасс, разведчик
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