На Донбассе пропал украинский разведчик

В районе организован поиск военнослужащего.

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На одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь Донецкой области 23 января около 4 утра в районе выполнения боевого задания пропал военнослужащий. Боец - разведчик взвода одного из подразделений 79-ой десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщается в группе в Facebook.

Сейчас организован поиск военнослужащего, принимаются меры по быстрой установке его местонахождения.

Напомним, в течение минувших суток, 22 января, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один представитель ГСЧС Украины из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщалось 21 января, украинский военный попал в плен "ДНР".