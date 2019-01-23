РФ может посадить украинских моряков на 6 лет

В России считают военнопленных с захваченных кораблей обычными уголовниками.

Украинские моряки могут получить 6 лет тюрьмы, хотя и не должны считаться уголовниками EPA/UPG

Читай также: Конфликт на Азове: В ПАСЕ одобрили доклад Киева

Военнопленные моряки с захваченных РФ кораблей в Керченском проливе могут быть приговорены к шести годам тюрьмы. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает “Прямой“.

Россия не признает их военнопленными, а считает их обычными уголовниками, подчеркнул он.

Читай также: РФ о европейцах на Азове: Договаривались о другом

“Обвинение звучит так: незаконное пересечение государственной границы РФ организованной группой лиц. Им грозит до 6 лет лишения свободы“, - отметил адвокат.

По словам Полозова, согласно Женевской конвенции, украинские военные не могут быть уголовными преступниками.

Читай также: Двое раненых украинских моряков выздоровели – московский омбудсмен

“Это комбатанты, которые выполняли боевой приказ, которые были вооружены, и которые двигались в порт своего назначения согласно договору о совместном использовании акватории Черного и Азовского морей“, - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что раненых украинских моряков готовят к переводу из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".