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РФ может посадить украинских моряков на 6 лет

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 4
В России считают военнопленных с захваченных кораблей обычными уголовниками.
Украинские моряки могут получить 6 лет тюрьмы, хотя и не должны считаться уголовниками
Украинские моряки могут получить 6 лет тюрьмы, хотя и не должны считаться уголовниками
EPA/UPG

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Военнопленные моряки с захваченных РФ кораблей в Керченском проливе могут быть приговорены к шести годам тюрьмы. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает “Прямой“.

Россия не признает их военнопленными, а считает их обычными уголовниками, подчеркнул он. 

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“Обвинение звучит так: незаконное пересечение государственной границы РФ организованной группой лиц. Им грозит до 6 лет лишения свободы“, - отметил адвокат. 

По словам Полозова, согласно Женевской конвенции, украинские военные не могут быть уголовными преступниками. 

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“Это комбатанты, которые выполняли боевой приказ, которые были вооружены, и которые двигались в порт своего назначения согласно договору о совместном использовании акватории Черного и Азовского морей“, - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что раненых украинских моряков готовят к переводу из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

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Теги: моряки, корабли, военнопленные, Азов, Керченский пролив, суд, тюрьма, РФ
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Комментариев (4)
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ВыВсеВрети    23.01.2019, 17:20
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
а на росии не признают законы!!!...
но бегут в суды, мол нас обидели и вспоминают законы!....
Люблю_Украину    23.01.2019, 16:53
Оценка:  0
Люблю_Украину
те кто по мосту из России ездит в Крым, они ведь тоже обычные уголовники? или их всех военнопленными объявить?
WTF2wtf    23.01.2019, 17:08
Оценка:  +1
WTF2wtf
Российский "суд" всем проехавшим по путинскому мосту по 6 лет впаривает?
WTF2wtf    23.01.2019, 17:08
Оценка:  +1
WTF2wtf
Здесь речь конкретно об украинских военных моряках, которых атаковали и захватили в плен россияне.
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