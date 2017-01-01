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Бекирову резко стало хуже после укола инсулина

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Состояние больного диабетом активиста в симферопольском СИЗО резко ухудшилось.
Бекирову нельзя было колоть инсулин, напоминают в Меджлисе
Бекирову нельзя было колоть инсулин, напоминают в Меджлисе
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Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову стало резко хуже в Симферопольском СИЗО, где его незаконно содержат российские власти. Об этом сообщил у себя в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“По полученным нами данным из Крыма, состояние Эдема Бекирова резко ухудшилось“, - отметил он и добавил, что связался с “обмудсменом Крыма“ от РФ  Людмилой Лубиной. 

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“Сообщив о критическом состоянии здоровья Эдема Бекирова, призвал ее срочно посетить Эдема. Пообещала сделать...“, - добавил также Чубаров.

Судя по всему, теперешнее ухудшение - последствия применения к Бекирову инсулина в условиях СИЗО, считает глава Меджлиса. Противопоказанный больному диабетом активисту укол инсулина сделали 19 января.

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Арест Бекирова продлится до 11 февраля. Недавно его вывозили на обследование в больницу Симферополя, но вернули в СИЗО спустя несколько дней. Активист был арестован 12 декабря на въезде в оккупированный Крым - он ехал к своей матери.

Эдема Бекирова арестовали 13 декабря оккупационным “судом“ в Симферополе сроком на два месяца.

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Теги: политзаключенные, Крым, Бекиров, арест, СИЗО, инсулин, здоровье, диабет
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