Артеменко теряет зрение, у Сороки может перестать работать рука - родные моряков

Россия обещала морякам квалифицированную медпомощь только в обмен на признание вины, заверяют родственники военнопленных.

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Непредоставление квалифицированной медпомощи украинским морякам с захваченных в Керченском проливе кораблей - это пытки. Так считает отец военнопленного офицера СБУ Василия Сороки Виктор Сорока, передает УНН.

Сейчас отец военнопленного моряка находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ, где будут, в том числе, рассматривать агрессию РФ против Украины 25 ноября в Азовском море. Он напомнил, что тяжело ранены во время обстрела “Яны Капу“, “Никополя“ и “Бердянска“ были Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

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“Ему в руку вошел осколок. По информации, которую мы получили из неофициальных источников, квалифицированной медицинской помощи раненым не было предоставлено. Раны заживали сами собой“, - заявил Сорока.

По словам Виктора, все трое раненых имеют осколки в своем теле. “Это говорит о том, что РФ сегодня ведет себя не гуманно и не по-человечески. Мы расцениваем это как пытки“, - подчеркнул он.

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Сорока добавил, что спецслужбы РФ обещали оказать необходимую медпомощь после того, как украинцы признают свою вину.

“По информации, которую мы получили от адвокатов, у Андрея Артеменко, который получил во время нападения тяжелую контузию, поражены глаза - от сильного динамического удара отслоилась сетчатка“, - рассказал отец военнопленного.

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Артеменко также имеет осколки в теле, как и Андрей Эйдер, отметил Сорока. По его словам, непредоставление своевременной медпомощи может привести к потере шрения Андреем Артеменко.

В то же время у Василия Сороки из-за поражения нервов и сухожилий рука потеряла свои функции и может начаться необратимый процесс высыхания, говорит его отец.

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У родственников нет возможности ни видеться, ни звонить захваченным РФ морякам, заявила также сестра одного из них Ольга Гриценко.

“К сожалению, на сегодняшний день нам не разрешены ни встречи с ними, ни звонки. Хотя консулы передали карточки, чтобы они имели возможность нам позвонить“, - отметила она.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнопленные моряки могут получить 6 лет за решеткой. Тем временем раненых моряков готовят к переводу из “Матросской тишины“ в СИЗО “Лефортово“, уверяя в улучшении их здоровья.