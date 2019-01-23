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К Филарету на 90-летие приехали Гройсман, Ющенко и Епифаний

Комментариев: 4
Предстоятель ПЦУ выступил со сцены, а президент передал свое видеообращение.
Во Дворце Украина устроили концерт в честь юбилея Филарета
Во Дворце Украина устроили концерт в честь юбилея Филарета
EPA/UPG

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На 90-летний юбилей патриарха Филарета устроили торжественный концерт, на который прибыли первые лица государства. Об этом сообщает УНН.

В большом концертном зале Дворца Украина собрались, в том числе, премьер Владимир Гройсман, спикер Андрей Парубий, жена президента Марина Порошенко. С поздравлениями со сцены выступил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

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Петр Порошенко на праздник не пришел, однако в начале мероприятия показали его видеообращение. Зато в зале присутствовует экс-президент Виктор Ющенко.

В честь юбилея патриарха выступил большой хор, также он получил орден и звание Героя Украины от Петра Порошенко немногим ранее.

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Напомним, ранее патриарх Филарет призвал исправить название ПЦУ на Украинскую православную церковь. Он считает последний вариант более корректным.

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Теги: Филарет, патриарх, юбилей, 90 лет, Ющенко, Порошенко, Гройсман
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Комментариев (4)
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Мыкола    23.01.2019, 18:46
Оценка:  0
Мыкола
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты !
Міні_Ми    23.01.2019, 18:33
Оценка:  -1
Міні_Ми
Кажуть що путін плавав на хрещення, як гівно в ополонці, та не потонув.
Bиoлeттa_    23.01.2019, 18:10
Оценка:  -1
Bиoлeттa_
А Кучми, чомусь нема.
Bиoлeттa_    23.01.2019, 18:09
Оценка:  -2
Bиoлeттa_
Урочисто проводжають на пенсію.
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