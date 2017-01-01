Полиция: На Киевщине коллапс из-за снегопада

Столичные спасатели уже отбуксировали 30 автомобилей, которые застряли в снегу. Также в Киев запретили до 21:00 среды въезд фур.

Вследствие сильного и продолжительного снегопада на дорогах Киевской области образовался транспортный коллапс, сообщает патрульная полиция области на своей странице в Facebook.

В связи с этим экипажи патрульной полиции области оказывают помощь попавшим в затруднительное положение гражданам и сопровождают колонны со снегоуборочной техникой. Также обеспечивают безопасность дорожного движения в местах ограничения, оказывают помощь гражданам, попавшим в затруднительное положение.

В связи со сложившейся ситуацией в ведомстве призвали граждан следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам области.

Вместе с тем, в столичном главке Госслужбы Украины по ЧС проинформировали, что по состоянию на 16:00 среды, 23 января, из-за ухудшения погодных условий спасатели Киевского гарнизона привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог.

"По состоянию на 16:00 столичными спасателями оказана помощь по буксировке 30 единиц автотранспортной техники, которые не смогли сдвинуться с места. Спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки… Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах столицы, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул.Елены Телиги и на ул.Академика Заболотного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГУ ГСЧС в Киеве.

Также в ведомстве напомнили, что связи с осложнением погодных условий ограничен въезд грузовых транспортных средств в Киев с 16:00 до 21:00 среды в черте города на всех основных направлениях.

Ранее сегодня, 23 января, сообщалось, что из-за сильного снегопада на некоторых дорогах Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Киевской областей ввели ограничения для передвижения тяжеловесного транспорта. Позже движение в Николаевской, Винницкой и Черкасской областях восстановили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet