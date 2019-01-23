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Полиция насчитала более 800 ДТП из-за снегопада

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Больше всего аварий произошло в Киеве, в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В Украине случилось 851 ДТП
В Украине случилось 851 ДТП
d-t-p.net

Из-за сложных погодных условий по состоянию на вечер среды, 23 января, в полицию поступило 851 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях по Украине. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

Он отметил, что по состоянию на 17:00 на линию 102 поступил 851 вызов о ДТП.

"Из них 44 аварии с пострадавшими. Один гражданин погиб (в Черниговской области), 43 человека получили травмы различной степени", - сказал Тракало.

Также сообщается, что лидерами антирейтинга по количеству аварий являются город Киев (235 аварий), а также Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

Как сообщалось, из-за снегопада на дорогах Киевской области образовался транспортный коллапс.

Напомним, 23 января из-за сильного снегопада на некоторых дорогах Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Киевской областей ввели ограничения для передвижения тяжеловесного транспорта. Позже движение в Николаевской, Винницкой и Черкасской областях восстановили.

 

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Теги: ДТП, снегопады, авария, снегопад, непогода, снегопад в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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