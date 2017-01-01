В Киеве на выходе из метро умер мужчина

По словам очевидцев, мужчина шел и резко упал. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

В Киеве на выходе из подземного перехода метрополитена умер мужчина. Инцидент произошел на станции метро Театральная. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице Facebook.

По словам очевидцев, мужчина шел и резко упал. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Предварительно сердце. Погибшему было около 60 лет.

Как сообщалось, в киевском метро мужчина упал на рельсы. Мужчина не пострадал. Его передали сотрудникам полиции, сообщила советник начальника КП Киевский метрополитен. 19 января в метро Киева умер мужчина. Врачи около получаса боролись за жизнь 80-летнего мужчины. Но он скончался не приходя в сознание.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet