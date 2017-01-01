ЧП с кораблями у Крыма: погибли 22 моряка

В результате аварии на двух кораблях погибло 16 граждан Турции и шестеро индийцев, еще шестеро пропали без вести.

В результате взрыва и пожара на двух кораблях в Керченском проливе погибли 16 турецких моряков. Об этом заявил в среду, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе, известно, что погибли 16 граждан Турции", - сказал Эрдоган. В то же время, МИД Индии сообщает, что в ходе ЧП погибли шестеро индийцев, еще шесть пропали без вести, четверых удалось спасти. Ранее в РФ заявляли о гибели 20 моряков . При этом отмечалось, что 10 человек пропали без вести, а 12 были спасены. Напомним, 21 января суда Candy и Maestro, которые шли под флагом Танзании, загорелись в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet