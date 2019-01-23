Денисова просит отправить военнопленных моряков в нейтральную страну

Главным остается вопрос здоровья украинцев, а квалифицированную медпомощь им в данный момент не предоставляют.

Читай также: Раненых украинских моряков готовят к переводу в "Лефортово"

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к главам дипломатических представительств государств-членов ЕС по вопросу незаконного пленения украинских моряков Россией. Об этом Денисова сообщила у себя в Facebook.

Ссылаясь на Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, она призвала страны ЕС усилить давление на российские власти с целью соблюдения ею норм международного гуманитарного права.

Читай также: ПАСЕ может потребовать от РФ не стрелять в украинские корабли на Азове

“Настаиваю на освобождении украинских военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ“, - добавила она.

Омбусмен добавила, что главным остается вопрос здоровья пленных моряков. По информации адвоката Сергея Бадамшина, Василий Сорока нуждается в немедленной медицинской помощи.

Читай также: Двое раненых украинских моряков выздоровели – московский омбудсмен

“Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались обломки“, - отметила Денисова.

Помимо этого, раненых Андрея Артеменко и Андрея Эйдера, по данным координатора группы адвокатов Николая Полозова, готовят к перевозке из медблока СИЗО “Матросская тишина“ в СИЗО “Лефортово“, подчеркивается в письме.

В Лефортово, в свою очередь, отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи, хотя лечение и реабилитация должна длиться.

Читай также: Климкин ответил Лаврову: "Контроль над Азовом должен быть не русский"

Кроме дальнейшего усиления санкций, Денисова потребовала направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. “Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года“, - подчеркнула Денисова.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов заявил, что один из украинских моряков может потерять зрение, второй - подвижность руки.