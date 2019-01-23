Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина отказала во въезде более шести тысячам россиян

Комментариев: 2
Среди основных причин для отказа - неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания, третье - нарушение украинского законодательства.
Пограничники рассказали о причинах отказов во въезде.
Пограничники рассказали о причинах отказов во въезде.
Госпогранслужба Украины

Государственная пограничная служба в 2018 году в Украину не пустили 6,5 тысяч граждан.
Об этом сообщил пресс-секретарь погранслужбы Олега Слободян для Еспресо.TV.

По его словам, число отказов выше, чем в 2017 году, хотя россияне меньше приезжают на украинскую территорию.

"Всего есть три основных причины (отказа во въезде - ред.): первое - это неподтверждение цели поездки, второе - превышение срока пребывания во время предыдущих поездок, третье - нарушение украинского законодательства относительно посещения временно оккупированного Крыма ", - пояснил Слободян.

Биометрия на границе Украины с Россией. Главное

Напомним, пассажиропоток в Россию из Украины продолжает падать. По итогам прошлого года пассажиропоток в РФ упал на 15%. Украинцы все больше выбирают направление ЕС.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, безвизовый режим, пограничная служба, пограничники, биометрический паспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Izvestnaya    23.01.2019, 20:15
Оценка:  -1
Izvestnaya
консультувався гр-н кацапії, але тренується *спортсмен) та живе тут, в києві, чечен чи дагестанець.. йому теж відмовили, то й що? відмітка в паспорті -- згубив паспорт, отримав новий - і все.
fulminate    23.01.2019, 20:09
Оценка:  0
fulminate
Нехай щастить...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь