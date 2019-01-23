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Порошенко начал переговоры с Меркель

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Переговоры происходят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее президент встретился с главой МВФ.
Порошенко и Меркель в Давосе
Порошенко и Меркель в Давосе
Святослав Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры. Об этом сообщает пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеглка.

Как отмечается, переговоры проходят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, в котором политики участвуют.

"Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Цеголко в Facebook.

Ранее в среду, 23 января, в Давосе Порошенко встетился с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. Они обсудили сотрудничество Украины с Фондом и новую программу Stand-by.

Также сегодня во время Всемирного экономического форума Меркель заявила, что спор о поставках газа преувеличен. Для Германии газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий, поэтому спор о том, откуда он поступает, несколько преувеличен, сообщила Меркель.

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Теги: Давос, Меркель, переговоры, Порошенко, Ангела Меркель, Меркель Украина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    23.01.2019, 21:49
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Как думаете, выкляньчеет что-нибудь?
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