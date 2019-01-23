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Оглашение приговора Януковичу. Онлайн

Комментариев: 4
В четверг, 24 января, Оболонский районный суд Киева начнет оглашение приговора бывшему президенту Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене.

Оболонский районный суд Киева начнет оглашать приговор беглому президенту Виктору Януковичу в 9:00, 24 января.

Онлайн-трансляция заседания суда будет доступна на Корреспондент.net.

Януковича обвиняют в государственной измене и пособничестве РФ в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение.
 
В данное время Янукович скрывается от украинского правосудия в России.
 
Один из защитников беглого президента Александр Горошинский заявил, что Оболонский райсуд Киева нарушил закон, поскольку не вовремя им сообщил о заседании об оглашении приговора Януковичу.
 
По словам Горошинского, суд должен сообщить об этом за три дня, однако сделал это только 23 января.
 
Напомним, что Виктор Янукович должен был сказать последнее слово перед приговором 19 ноября, однако на видеосвязь с судом так и не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис. 
 
5 декабря Янукович в очередной раз не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева.
 
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Теги: Янукович, суд, онлайн, приговор, онлайн трансляция, госизмена, смотреть онлайн
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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drozdikus    23.01.2019, 21:37
Оценка:  +1
drozdikus
у виолеты завтра много работы)))) обиженной родилась, обиженной и по мрет.....
    23.01.2019, 21:11
Оценка:  0
БАНДИТСКАЯ МОРДА !!!
ОРГАНИЗОВАЛ ГОСПЕРЕВОРОТ , НАЧАЛ ВОЙНУ В ДОНБАССЕ , ДОВЁЛ УКРАИНУ ДО СОСТОЯНИЯ САМОЙ НИЩЕЙ СТРАНЫ ЕВРОПЫ !!!
ДА ЗА ЭТО РАССТРЕЛЯТЬ МАЛО !!!
Kostos    23.01.2019, 21:05
Оценка:  -1
Kostos
Астанавите, Вите нада выйти
Uvas    23.01.2019, 20:58
Оценка:  +2
Uvas
Дайте мне его хоть за горло подержать
квакль-бродякль    23.01.2019, 21:54
Оценка:  0
квакль-бродякль
Можешь за член подержать, губами! Ты и Янукович - одинаково отвратительны!
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