Снегоколлапс в Киеве: фотожабы из Сети

Жители столицы в интернете шутят, что зимой 2019 года снег снова пошел неожиданно. Непогода стала поводом для новых фотожаб.

Пользователи шутят о погоде в столице Соцсети

Сильный снегопад в среду, 23 января, в Киеве стал причиной не только огромных пробок, но и поводом для свежей порции фотожаб от пользователей соцсети.

Киевляне делятся ироничными постами о погоде и тем, как в столице чистят снег. Корреспондент.net собрал самые интересные фотожабы.

В тоже время в Сети появилось видео, на котором видно как в салоне троллейбуса идет снег.

Как сообщалось, в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус, который застрял в снегу.

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