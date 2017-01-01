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Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс и Крым

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Стороны обсудили развертывание миротворческой миссии на Донбассе и ситуацию с правами человека в Крыму.
Антониу Гутерриш и Петр Порошенко
Антониу Гутерриш и Петр Порошенко
Адміністрація президента

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время посещения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, сообщает вечером 23 января пресс-служба главы государства.
 
Гутерриш подтвердил готовность продолжить принимать меры по оказанию гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам, а также пострадавшему гражданскому населению Донбасса.
 
Также стороны обсудили пути обеспечения выполнения соответствующих резолюций Генассамблеии ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.
 
"Особое внимание было уделено последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей. Собеседники подчеркнули необходимость немедленного освобождения РФ украинских моряков, судов и обеспечения свободного судоходства по Керченскому проливу согласно международного права", – говорится в сообщении.
 
Порошенко и генсек ООН также обсудили освобождение украинских заложников, которые незаконно удерживаются в России, и обеспечении постоянного мониторинга соответствующими международными механизмами ситуации с правами человека в Крыму.
 

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Теги: ООН, Порошенко, миротворцы ООН, Давос 2019
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Источник: korrespondent.net

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