НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в 2016 - СМИ

Состава преступления не нашли.

Гонтарева вместе с сыном и мужем отдыхала в отеле The Sun Siyam Iru Fushi facebook.com/dubinskyi

Национальное антикоррупционное бюро снова закрыло уголовное производство о возможных недостоверных сведениях в декларации бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, в частности во время отдыха на Мальдивах в 2016 году.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело расследовалось с 18 июля 2017 года по статье 366-1 Уголовного кодекса. Расследование было начато по решению суда.

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Согласно материалам дела, в июле 2016 года Гонтарева вместе с сыном и мужем отдыхала в отеле The Sun Siyam Iru Fushi (Мальдивы) и не задекларировала существенные изменения в электронной декларации, что может свидетельствовать о совершении уголовного преступления.

Дело было закрыто 19 декабря 2018 года в связи с отсутствием в ее действиях состава уголовного преступления.

Как сообщалось в августе 2017, Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить следствие против экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.