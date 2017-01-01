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В Каменском рухнула крыша склада

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Произошло частичное разрушение конструкций крыши складского помещения в двух местах на общей площади 900 кв. м.
Рухнувшая крыша склада
Рухнувшая крыша склада
dsns.gov.ua

В городе Каменское произошло обрушение крыши складского помещения.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области в четверг, 24 января.

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Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером. В 20:50 в Службу спасения 101 спасения поступило сообщение о разрушении крыши металлического ангара по улице Малая Садовая Заводского района.

На место происшествия были направлены спасатели седьмой государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что произошло частичное разрушение конструкций крыши складского помещения в двух местах на общей площади 900 кв. м. Общая площадь помещения 1780 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

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Ранее в неподконтрольном Дебальцево в Донецкой области из-за накопившегося снега обрушилась крыша одного из цехов завода металлургического машиностроения на площади 1,5 тысячи кв. м. В результате инцидента погибла женщина.

А в Харькове под тяжестью снега рухнула крыша бывшего боксерского клуба. Никто не пострадал.

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Теги: фото, крыша, Днепропетровская область, обрушение, ГСЧС, Каменское
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Источник: korrespondent.net

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