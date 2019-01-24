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В Запорожье мать жестоко избила маленького сына в ТРЦ

Комментариев: 2
Факт избиения зафиксировали камеры наблюдения.
Мама, избившая собственного ребенка, записала обращение в Инстаграме
Мама, избившая собственного ребенка, записала обращение в Инстаграме
Скриншот из видео

В Запорожье мать жестоко избила сына в игровой комнате одного из торговых центров города.

Об этом пишут Факты, ссылаясь на информацию отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области.

“На место происшествия тогда выезжала патрульная полиция, но теперь этим вопросом занимаются полицейские ювенальной полиции. Сейчас идет проверка“, - отметили правоохранители.

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В полиции уточнили, что факт избиения зафиксировали камеры наблюдения. На видео, распространенном в сети, четко видно, как мать бросается на 6-летнего сына и бьет его сначала руками, а потом, когда тот упал на пол, - ногами по спине. Избиению помешали работники игровой комнаты, которые отвели в сторону парня и не пускали к нему мать.

Более того, 22 января горе-мать обнародовала видео, в которым обращается к подругам, возмутившимся ее поведением.

Как сообщалось 3 января, в Краматорске мать избила шлангом и выгнала из дома 6-летнего сына.

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Теги: сын, мать, избиение, ребенок, Запорожье
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Комментариев (3)
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Huper!    24.01.2019, 10:11
Оценка:  0
Huper!
Больная тварь на голову. Таких стерилизовать нужно
Колишній-східняк    24.01.2019, 10:08
Оценка:  0
Колишній-східняк
Пацан наверное хотел в какую-то игру доиграть. "...отвели в сторону парня" - это так теперь переводится "...відвели в бік хлопця"? Та вам тільки сліпих через вулицю переводити.
dimasvetik    24.01.2019, 10:04
Оценка:  +1
dimasvetik
Конченая с..ка!
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