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В Украине объявили "желтый" уровень опасности из-за непогоды

Комментариев: 2
В большинстве областей продолжается снегопад.
В Сумской, Харьковской и Луганской областях наблюдается значительный снег
В Сумской, Харьковской и Луганской областях наблюдается значительный снег
УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

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“24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях значительный снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см); в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега; в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, метели“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что явления соответствуют “желтом“ уровню опасности.

На сайте Укргидрометцентра есть четыре уровня угрозы по цветам: зеленый - погодные условия не несут угрозы; желтый - потенциально опасные погодные условия; оранжевый - опасные погодные условия; красный - погодные условия крайне опасны.

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Напомним, из-за сложных погодных условий по состоянию на вечер среды, 23 января, в полицию поступило 851 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях по Украине.

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Теги: снегопад, желтый уровень, непогода, ГСЧС
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Комментариев (2)
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xМIBx    24.01.2019, 10:58
Оценка:  0
xМIBx
У меня сосед работает на снегоуборочной технике в Киеве. Город закупил современные универсальные автомобили для уборки улиц, однако нет водителей, желающих на них работать. Есть две причины - 1. низкая зарплата (получает 6200 ставку + за сверхнорму, когда ночью выезжают)
xМIBx    24.01.2019, 11:00
Оценка:  0
xМIBx
2. современные автомобили оборудованы GPS и онлайн мониторингом расхода топлива, что делает невозможным слив топлива для дальнейшей продажи. Вот и катается на весь город 30 старых ЗИЛов, а новенькие МАНы стоят в гаражах...
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