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Януковича признали виновным в госизмене и ведении войны

Комментариев: 10
Оболонский райсуд продолжает зачитывать приговор экс-президенту.
Судя по всему, Януковича признают виновным по всем статьям
Судя по всему, Януковича признают виновным по всем статьям
EPA/UPG

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Бывшего президента Виктора Януковича уже признали виновным по трем статьям УК. Об этом сообщают Украинские Новости.

В частности, политика признали виновным по статье 111 - госизмена, по статье 437 (часть 2) - “ведение агрессивной войны или военных действий“, и по статье 27 УК (часть 5) - о видах соучастников. Януковича объявили виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

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Данную часть приговора огласил судья Максим Титов. "Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого доказана", - заявил он.

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Помимо этих статей, экс-президенту также предъявляют статью 110 УК - “посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“. 

Прокуроры просят приговорить политика, который даже заочно не присутствует на оглашении своего приговора, к 15 годам тюрьмы.

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Напомним, Оболонский райсуд Киева сегодня зачитывает приговор Виктору Януковичу в полном объеме. В суде не знают, успеют ли справиться за один день.

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Теги: Янукович, приговор, суд, Киев, госизмена, война
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Комментариев (10)
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alex-zol    24.01.2019, 11:28
Оценка:  +1
alex-zol
человек? пидоR обычный!
КимЧенПых    24.01.2019, 11:28
Оценка:  0
КимЧенПых
да вы шо? Ялынкович и команда инакиевских гопников - это детские сказки по сравнению с шоколадной командой.
КимЧенПых    24.01.2019, 11:22
Оценка:  -1
КимЧенПых
а когда Пэцьку осудят уже? а то страну грабят так как никогда раньше.
Boxerogos    24.01.2019, 11:13
Оценка:  -1
Boxerogos
Предвыборная кампания синяка Педи теперь будет состоять ещё и из утверждения что он"осудил диктатора".Но только вот не Янукович убивал людей на Майдане,а тогдашняя оппозиция.И не Янукович раздаривал территории,а автор"Аутодафе"Турчинов .Но судилище провели именно над Януковичем...))))))))))))
    24.01.2019, 11:07
Оценка:  -2
ТАК ЭТО ОН УСТРОИЛ ГОСПЕРЕВОРОТ , НАЧАЛ ВОЙНУ В ДОНБАССЕ И ДОВЁЛ УКРАИНУ ДО СОСТОЯНИЯ САМОЙ НИЩЕЙ СТРАНЫ ЕВРОПЫ ?!
ВОТ ГАД ТАКОЙ !!!
РАССТРЕЛЯТЬ !!!
СУГС !!!
Vasya_iz_Ivanovo    24.01.2019, 11:30
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
СУГС надо три раза.
Шкиряк_и_Зорян    24.01.2019, 10:52
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Всё понимаю. Но войну то он против кого ведёт и как?
Ruspidor    24.01.2019, 10:33
Оценка:  -2
Ruspidor
Ну что, пидop, мы тебя из под земли жостанем@
adios    24.01.2019, 10:40
Оценка:  -1
adios
Из Ростова не можете достать, а то из под земли )))
Шкиряк_и_Зорян    24.01.2019, 10:53
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Самb с собой что ли разговариваете?
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