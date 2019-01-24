Януковича признали виновным в госизмене и ведении войны

Оболонский райсуд продолжает зачитывать приговор экс-президенту.

Судя по всему, Януковича признают виновным по всем статьям EPA/UPG

Читай также: Януковича во время оглашения приговора не будет даже онлайн - адвокат

Бывшего президента Виктора Януковича уже признали виновным по трем статьям УК. Об этом сообщают Украинские Новости.

В частности, политика признали виновным по статье 111 - госизмена, по статье 437 (часть 2) - “ведение агрессивной войны или военных действий“, и по статье 27 УК (часть 5) - о видах соучастников. Януковича объявили виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Читай также: Юрфирма в США заплатит $4,6 млн из-за отчета Януковичу о работе Тимошенко

Данную часть приговора огласил судья Максим Титов. "Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого доказана", - заявил он.

Читай также: Адвокат об участии Януковича в суде: “За день сделать что-то почти невозможно“

Помимо этих статей, экс-президенту также предъявляют статью 110 УК - “посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“.

Прокуроры просят приговорить политика, который даже заочно не присутствует на оглашении своего приговора, к 15 годам тюрьмы.

Читай также: Госизмена и война: В четверг суд наконец огласит приговор Януковичу

Напомним, Оболонский райсуд Киева сегодня зачитывает приговор Виктору Януковичу в полном объеме. В суде не знают, успеют ли справиться за один день.