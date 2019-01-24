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УЗ начала назначать дополнительные поезда к 8 марта

Комментариев: 1
Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться и в дальнейшем .
Назначен дополнительный поезд
Назначен дополнительный поезд
facebook.com/Ukrzaliznytsia

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На увеличенные выходные, связанные с Международным женским днем 8 марта, уже назначено 6 дополнительных поездов. 

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, назначен дополнительный поезд № 162/161 Николаев - Киев, отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева 7 марта.

Дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов, № 223/224 Киев - Одесса, № 179/180 Киев - Днепр и №167/168 Львов - Одесса будут отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта.

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“Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться и в дальнейшем“, - говорится в сообщении.

Напомним, пользование комплектом постельного белья, покупка чая, кофе и питьевой воды повысились в стоимости с 15 января 2019 года.

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Теги: УЗ, Укрзализниця, поезд, 8 марта, дополнительно
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Комментариев (1)
alex-zol    24.01.2019, 11:34
Оценка:  +1
alex-zol
а к ТОмос-туру слабо? А то уже автобусов не хватает за петей рабов возить)))))))
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