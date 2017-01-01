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В Одессе задержали воров, укравших 14 шуб и пуховиков из отеля

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Ворами оказались 19-летний парень и его 18-летняя сообщница.
Похищенное имущество вернули владельцам
Похищенное имущество вернули владельцам
dp.ru

В Одессе задержали 19-летнего парня и его 18-летнюю сообщницу, которые из гардеробной отеля Marlin (бывший Клуб Е) похитили шубы и пуховики.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

После окончания мероприятия, которое проходило в отеле, гости обнаружили отсутствие своих вещей и сразу обратились в полицию.

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"Уже через несколько часов сотрудники оперативно-поискового отдела УУР ГУНП совместно с работниками Приморского отдела полиции установили, что к совершению кражи причастны два местных жителя", - рассказали в полиции.

В настоящее время похищенная одежда возвращена владельцам.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщалось 22 января, в одесском отеле произошло массовое хищение шуб.

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Теги: Одесса, кража, шубы
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