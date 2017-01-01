Бойцы ВСУ на Донбассе используют пулемет 1910 года

Кроме современного вооружения, помогают военнослужащим ВСУ и раритетные пулеметы.

На Донбассе в последние дни боевики прекратили применять танки и тяжелую артиллерию, все же открывают огонь каждый день, чтобы попасть на украинским позициям.

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“Сейчас все относительно спокойно. Танки не стреляют и поэтому спокойно. Минометы – это довольно опасная артиллерия, но самое главное все же, что танки не используют“, – сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Несмотря на то, что танки сепаратистские войска сейчас не используют, тихо на передовой не бывает. Постоянные обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и работа групп ДРГ.

Все враждебные передвижения наши воины фиксируют. Ротации у террористов здесь постоянные.

“Они здесь живут. Они так же заходят и две недели здесь, мы это видим. Когда начинаются выстрелы – мы жестоко отвечаем, не даем им расслабиться“, – добавил военнослужащий ВСУ Андрей.

Помогает в этом среди популярного вооружения и пулемет Максим образца 1910 года. Несмотря на почтенный возраст, хвалят его на всех позициях за точность и безотказность.

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“Это пулемет Максим, но наши ребята с юмором назвали пулемет Бешеный Макс. Эту машину оккупанты не любят, потому что она бьет точно“, – отметил военнослужащий ВСУ “Гном“.

Как сообщалось 23 января, Днепровское конструкторское бюро Южное передало организации Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения. Подобное оружие, использующее микроволновое излучение, способно спровоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника.

