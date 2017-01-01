Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бойцы ВСУ на Донбассе используют пулемет 1910 года

Комментариев: 0
Кроме современного вооружения, помогают военнослужащим ВСУ и раритетные пулеметы.
Пулемет назвали - Бешеный Макс 34
Пулемет назвали - Бешеный Макс 34
Скриншот из видео

На Донбассе в последние дни боевики прекратили применять танки и тяжелую артиллерию, все же открывают огонь каждый день, чтобы попасть на украинским позициям.

Читай также: Самый маленький автомат в мире показали на видео

“Сейчас все относительно спокойно. Танки не стреляют и поэтому спокойно. Минометы – это довольно опасная артиллерия, но самое главное все же, что танки не используют“, – сказал военнослужащий ВСУ Андрей.

Несмотря на то, что танки сепаратистские войска сейчас не используют, тихо на передовой не бывает. Постоянные обстрелы из стрелкового оружия, гранатометов и работа групп ДРГ.

Все враждебные передвижения наши воины фиксируют. Ротации у террористов здесь постоянные.

“Они здесь живут. Они так же заходят и две недели здесь, мы это видим. Когда начинаются выстрелы – мы жестоко отвечаем, не даем им расслабиться“, – добавил военнослужащий ВСУ Андрей.

Помогает в этом среди популярного вооружения и пулемет Максим образца 1910 года. Несмотря на почтенный возраст, хвалят его на всех позициях за точность и безотказность.

Читай также: Укроборонпром назвал ТОП разработок года

“Это пулемет Максим, но наши ребята с юмором назвали пулемет Бешеный Макс. Эту машину оккупанты не любят, потому что она бьет точно“, – отметил военнослужащий ВСУ “Гном“.

Как сообщалось 23 января, Днепровское конструкторское бюро Южное передало организации Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения. Подобное оружие, использующее микроволновое излучение, способно спровоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника.
 

 

 

Поделись:
Теги: ВСУ, вооружение, пулемет, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь