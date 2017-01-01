"Еще не признание вины". Суд пояснил, что именно зачитал по делу Януковича

Пока суд только констатировал, что для признания экс-президента виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны достаточно доказательств.

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Официально экс-президента Виктора Януковича еще не признали виновным по четырем статьям УК. Об этом заявила пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко, передает РБК-Украина.

Она пояснила, что суд успел объявить, что виновность обвиняемого доказана надлежащими и допустимыми доказательствами, но пока это только вступительная часть приговора. Выводы, а значит, и официальное признание вины, будут оглашены в конце заседания.

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Судьи пока зачитывали то, что было установлено в ходе судебного разбирательства, после чего ушли на короткий перерыв.

Тем временем УНН сообщает, что до перерыва суд также заявил, что Янукович 1 марта 2014 года предоставил властям РФ письменное заявление для создания видимости легитимности действий РФ в Крыму.

В приговоре подчеркивается, что экс-президент осознавал факт агрессии РФ.

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Напомним, ранее сообщалось, что суд объявил Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.