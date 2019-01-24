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Все ученики получат электронные учебники - МОН

Комментариев: 4
Учебники будут доступны в формате pdf.
У школьников появятся электронные учебники
У школьников появятся электронные учебники
depositphotos.com

Школьникам и учителям государство бесплатно выдаст электронные учебники. Такую норму предусматривает закон Об образовании.

Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки Украины.

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"Теперь правительство приняло порядок, по которому определяется конкретный механизм. Доступ к электронным учебникам, право использования которых приобрело государство, ученики и учителя будут получать через Национальную образовательную электронную платформу", - рассказывает министр образования Лилия Гриневич.

Е-учебники будут доступны в формате pdf. Также будут, собственно, электронные учебники и учебники по аудиосопровождением.

Бесплатные электронные учебники будут доступны для учащихся школ и профессионально-технических училищ, для студентов колледжей, техникумов.

Педагогические работники будут получать, кроме учебников, и учебно-методическую литературу.

Тираж таких учебников определять реальные потребности. Срок использования е-учебника - 5 лет.

Как сообщалось 2 января, украинские школы в 2019 году будут обеспечивать быстрым интернетом и приличными туалетами. Учителей поощрять к прохождению ВНО и других этапов сертификации.

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Теги: школа, учебники, образование
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Комментариев (4)
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    24.01.2019, 12:39
Оценка:  0
А ЧЁ ТАМ НА ЦЭЕВРОПЕ С 4 G ? )))))
Woodbrother    24.01.2019, 12:40
Оценка:  -1
Woodbrother
Прекрасно.
GALE    24.01.2019, 12:17
Оценка:  0
GALE
Можно будет перевести на нормальный язык.
Woodbrother    24.01.2019, 12:35
Оценка:  -1
Woodbrother
Может вам проще сразу скачать себе учебник на родном бурятском языке ?
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