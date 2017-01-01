Комитет ПАСЕ поддержал все украинские поправки к резолюции об агрессии РФ

В том числе, по статусу украинских военнопленных моряков будет формулировка, что они подпадают под определение Женевской конвенции.

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Все украинские поправки к резолюции ПАСЕ по агрессии РФ в Керченском проливе были поддержаны политическим комитетом ассамблеи. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Она также отметила, что сегодня вся украинская делегация дисциплинированно записалась на дебаты по украинским морякам.

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“Все украинские поправки в политическом комитете были поддержаны. По ключевой - статусу моряков как военнопленных - в резолюции будет формулировка, что они подпадают под определение Женевской Конвенции“, - подчеркнула Геращенко.

Именно эта конвенция определяет статус военнопленных. Политик добавила,что рассказала на дебатах в ПАСЕ о закрытых судилищах над украинскими моряками, а также о том, что российский омбудсвумен Татьяна Москалькова так и не встретилась с Людмилой Денисовой и не приехала в суд в Москве.

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“Я вспомнила и политзаключенных Кремля и еще раз подчеркнула, что мы готовы передать России осужденных 25 россиян в обмен на освобождение политзаключенных, Олега Сенцова и других“,- подчеркнула Геращенко.

Украина также настаивает на создание постоянно действующего мониторингового пункта СММ ОБСЕ в Керчи и введении нового пакета азовских санкций против РФ и конкретных россиян.

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Напомним, сегодня ПАСЕ обсудит агрессию РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и ее последствия и угрозы для Европы.