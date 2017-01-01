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В школе на Буковине распылили газ: 17 детей госпитализированы

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Школьников доставили в больницу с головокружением и раздражением слизистой .
Пострадали 2 мальчика и 15 девочек
Пострадали 2 мальчика и 15 девочек
waldorf-school

Один из учеников Дихтинецкой школы в черновицкой области распылил в гардеробной газовый баллончик.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на главного санитарного врача области Наталью Гопко.

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"Баллончик в гардеробной распылил один из учеников, помещение выходит в коридор, и дети сразу начали жаловаться на плохое самочувствие, пострадали ученики от 1 до 9 классов: 2 мальчика и 15 девочек", - сказала медик.

Школьников с головокружением, раздражением слизистой оболочки 23 января доставили в Путильской ЦРБ. Все остальные были выведены из помещения школы, баллончик передали полиции.

Уточняется, что баллончик распылил ученик 9-го класса. Парень говорит: не знал, что это за вещество.

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"Полиция возбудила в отношении родителей 9-классника дело по статье 184 - Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, за это административное нарушение предусмотрен штраф", - рассказали в полиции.

Сейчас состояние всех детей улучшилось и их выписывают из больницы.

"Детям проведена интоксикация, степень поражения у них была легкая, дети здоровы, уже выписываются домой", - сказал главный врач Михаил Дячук.

Как сообщалось 23 января, в Днепре ученик распылил перцовый баллончик во время уроков.

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Теги: отравление, газовый баллончик, школа, Черновицкая область
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