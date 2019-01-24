Насиров просил суд отпустить его в Давос, но не показал приглашение

Ходатайство защиты о возвращении политику загранпаспорта для поездки в Швейцарию не удовлетворили.

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Защита экс-главы ГФС Романа Насирова попросила Шевченковский райсуд вернуть обвиняемому загранпаспорт. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Там отметили, что 23 января в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФСУ.

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“Стороной защиты подано ходатайство о возвращении обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это приглашением для участия во Всемирном экономическом форме в Давосе в качестве кандидата в президенты“, - говорится в сообщении.

В то же время информации о том, кто именно пригласил Романа Насирова в Давос, так же как и само приглашение в материалах и тексте ходатайства отсутствуют, - отмечают прокуроры. В результате суд отказался вернуть обвиняемому загранпаспорт.

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За время заседания прокуроры успели зачитано лишь 16 страниц обвинительного акта, дочитав до 435 страницы из 774. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 29 января.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал Романа Насирова кандидатом в президенты Украины.