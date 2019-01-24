ПАСЕ поддержала резолюцию об агрессии РФ

Статус украинских моряков не определен прямой формулировкой, но правила поведения в отношении пленных требуют регулировать Женевской конвенцией .

ПАСЕ поддержала резолюцию об агрессии в Керченском проливе с правками Украины facebook.com/ParliamentaryAssembly

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ПАСЕ поддержала резолюцию по ситуации в Керченском проливе с украинскими правками. Об этом сообщает “Прямой“.

В самой резолюции нет конкретной формулировки, что украинские моряки являются военнопленными. Однако в документе говорится о том, что в ситуации с 24 захваченными в плен военными необходимо учитывать Женевскую конвенцию.

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Именно Женевские конвенции регулируют статус военнопленных и правила обращения с ними.

Резолюция также осуждает агрессию России в Азовском и Черном морях и строительство Керченского моста в оккупированный Крым. Кроме того, документ выражает поддержку территориальной целостности Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что политический комитет ПАСЕ поддержал все украинские поправки к резолюции о ситуацию в Азовском море.