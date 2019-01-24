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ПАСЕ поддержала резолюцию об агрессии РФ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Статус украинских моряков не определен прямой формулировкой, но правила поведения в отношении пленных требуют регулировать Женевской конвенцией .
ПАСЕ поддержала резолюцию об агрессии в Керченском проливе с правками Украины
ПАСЕ поддержала резолюцию об агрессии в Керченском проливе с правками Украины
facebook.com/ParliamentaryAssembly

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ПАСЕ поддержала резолюцию по ситуации в Керченском проливе с украинскими правками. Об этом сообщает “Прямой“.

В самой резолюции нет конкретной формулировки, что украинские моряки являются военнопленными. Однако в документе говорится о том, что в ситуации с 24 захваченными в плен военными необходимо учитывать Женевскую конвенцию. 

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Именно Женевские конвенции регулируют статус военнопленных и правила обращения с ними.

Резолюция также осуждает агрессию России в Азовском и Черном морях и строительство Керченского моста в оккупированный Крым. Кроме того, документ выражает поддержку территориальной целостности Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что политический комитет ПАСЕ поддержал все украинские поправки к резолюции о ситуацию в Азовском море.

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Теги: ПАСЕ, украинцы, моряки, корабли, военнопленные, резолюция, РФ, агрессия
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Комментариев (5)
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Катилин    24.01.2019, 14:38
Оценка:  -1
Катилин
И что дальше? Сами себе приняли, сами себе порадовались. Молодцы, купите пете бутылку хоть, не забудьте. А то расстроится)
Коляка    24.01.2019, 14:19
Оценка:  -2
Коляка
России нет в ПАСЕ, России плевать на эту организацию!
kapablankas    24.01.2019, 14:21
Оценка:  -4
kapablankas
причем глубоко и при сильном ветре
    24.01.2019, 14:12
Оценка:  -1
В ОБЩЕМ ВЕСЬМИРСВАМИ !!!!! ( ПОХЛОПЫВАНИЕ ПО ПЛЕЧУ , ВЫРАЖЕНИЕ ОЗАБОЧЕННОСТИ И ОБЕСПОКОИНОСТИ , РАЗДАЧА ОБЕЩАНИЙ ) ...)))))))))
kapablankas    24.01.2019, 14:20
Оценка:  -1
kapablankas
и пошли дальше строить северный поток 2 вот отношение ЕС к нам
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