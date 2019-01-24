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Оккупанты грозятся отбирать у жителей Донбасса паспорта Украины - разведка

Комментариев: 6
В то же время пенсию обещают платить только при наличии "паспорта ОРДЛО".
В разведке сообщают, что пенсионеров на Донбассе пугают угрозой лишить пенсий за украинский паспорт
В разведке сообщают, что пенсионеров на Донбассе пугают угрозой лишить пенсий за украинский паспорт
facebook.com/theministryofdefence.ua

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Российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей оккупированной части Донбасса, которые не хотят отказываться от украинского гражданства. Об этом сообщает ГУ разведки Минобороны.

“Руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим так называемых “республиканских паспортов“, - говорится в сообщении.

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В то же время на Донбассе оккупанты распространяют информацию о возможности первоочередного получения российского гражданства при условии наличия “паспорта ДНР/ЛНР“.

“Среди людей пенсионного возраста интенсивно распространяются слухи о подготовке так называемых “правительственных распоряжений“ о выплате пенсий только владельцам “паспортов ДНР/ЛНР“ и принудительном изъятии паспортов граждан Украины“, - отмечают в разведке.

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Подобные слухи вызывают недовольство местного населения пожилого возраста из-за нежелания осуществлять замену документов для сохранения возможности получения пенсионных выплат от правительства Украины, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее разведка сообщала, что оккупационные войска обустроили склады боеприпасов и взрывчатых веществ прямо в гражданских больницах на Донбасее.

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Теги: разведка, Минобороны, ООС, Донбасс, паспорта, пенсии, гражданство
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Комментариев (6)
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Bиoлeттa_    24.01.2019, 14:35
Оценка:  -1
Bиoлeттa_
А можна ж приховати український паспорт, сказати що загубив його, і отримати паспорт ДНР\ЛНР.
Bиoлeттa_    24.01.2019, 14:32
Оценка:  0
Bиoлeттa_
Цікаво чому РФ не роздає там свої паспорти, як це робилося в Південній Осетії та Абхазії?
Колишній-східняк    24.01.2019, 14:22
Оценка:  +2
Колишній-східняк
ну так зашибись, а то удобно очень получать пенсию и там, и там. Чем они лучше других пенсионеров? Что кричали - путен введи?
Курьер    24.01.2019, 14:16
Оценка:  -4
Курьер
Очередной вброс....
Колишній-східняк    24.01.2019, 14:24
Оценка:  +2
Колишній-східняк
а какой был внеочередной?
    24.01.2019, 14:14
Оценка:  -4
НЕЛЮДИИИИИИИ !!!!!!
ВСЁ ЧТО УГОДНО ТОЛЬКО НЕ ЭТООООООО !!!!!!!
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