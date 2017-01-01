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Под Киевом дети массово отравились в школьном автобусе

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В медицинском учреждении находятся восемь учеников, двое из которых в реанимационном отделении.
Двое детей в реанимации
Двое детей в реанимации
УНИАН

На Киевщине во время поездки в школьном автобусе массово отравились дети.

Об этом сообщает УНИАН.

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Они по дороге почувствовали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка, сообщает пресс-служба полиции Киевской области. 

По предварительным данным, автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка. Сейчас известно, что в медицинском учреждении находятся восемь учеников, двое из которых в реанимационном отделении. 

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение школьного автобуса и перевозчика, который отвечает за техническое состояние автотранспорта.

Напомним, один из учеников Дихтинецкой школы в черновицкой области распылил в гардеробной газовый баллончик.

 

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Теги: отравление, дети, Киев, автобус, реанимация
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