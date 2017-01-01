Российских моряков оштрафовали и запретили въезд в Украину на три года

Как выяснили пограничники, россияне нарушили в конце 2018 года правила въезда в оккупированный Крым.

Россиян оштрафовали за незаконные поездки в Крым на 13600 грн dpsu.gov.ua

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Госпогранслужба запретила восьми российским морякам въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В среду во время мероприятий погранично-таможенного контроля корабля из Испании (Куэто) был проведен контроль второй линии в отношении 13 граждан России, говорится в сообщении.

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“Результатом проверки стало выявление восьми членов суднокоманды, граждан РФ, которые в конце 2018 года нарушили порядок въезда-выезда во временной оккупированный Крым“, - отмечают пограничники.

Россиянам было в итоге отказано в пересечении госграницы Украины и запрещено въезжать в Украину сроком на три года. Кроме того, они были привлечены к административной ответственности по статье 204-2 КУоАП с наложением штрафов в размере 13600 грн.

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“За прошлый год сотрудниками Госпогранслужбы было составлено почти 1000 протоколов об административных правонарушениях за незаконные поездки в оккупированный Крым“, - говорится в сообщении.

Ранее в Госпогранслужбе пояснили, что усилили охрану границы с Россией из-за предвыборной кампании в Украине.