Здоровье зависит от уровня образования - Супрун

Исследования ученых показали, что люди, которые имеют высшее образование, отличаются лучшими показателями здоровья, пишет и.о. министра здравоохранения.

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Здоровье человека зависит от уровня его образования, поскольку образованные люди, в частности, могут лучше позаботиться о своем организме.

Об этом в четверг, 24 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, взаимосвязь образования и здоровья имеет комплексный характер и установлена железно - чем больше образованный человек, тем лучше показатели здоровья он имеет.

Так, исследования показывают, что более образованные люди:

- лучше заботятся о своем здоровье;

- склонны делать более здоровые выборы относительно образа жизни и привычек;

- имеют большую вероятность получить хорошую работу, вместе с этим улучшают свой уровень благосостояния и здоровья;

- чаще занимаются профилактикой болезней;

- имеют качественную жизнь и живут дольше.

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Также и.о. министра здравоохранения отметила, что образование и здоровье - важные характеристики человеческого капитала. Высокий уровень образования и здоровья влияют на производительность населения - в этом заключается их экономическая ценность. Здоровые люди лучше и эффективнее работают, одновременно меньше болеют, что влияет на расходы системы здравоохранения и экономические показатели страны.

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“Конечно, образование не влияет на здоровье изолированно. Действуют много факторов - социально-экономических, культурных и природных. Таких как уровень заработной платы или местность, в которой человек живет, имеют также значительное влияние на здоровье. Интересно, что лучший доступ к медицинским услугам не делает людей здоровыми сам по себе. При условии, что уровень образования низкий, даже доступные медицинские услуги не способны положительно влиять на здоровье человека. Ученые связывают это с тем, что важно понимание здоровья на индивидуальном уровне - к примеру, образованный человек может лучше осознавать риски вредных привычек или важность регулярно проходить профилактические осмотры. И поэтому отказывается от курения или употребления алкоголя и консультируется с врачом по поводу здоровья“, - отметила Супрун.

Напомним, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не советует употреблять цитрусовые во время приема лекарств, поскольку это дает побочные эффекты.