Реформа спецслужб: Начинающим разведчикам хотят платить по 30 тысяч

В случае принятия закона о внешней разведке работу службы будут контролировать депутаты.

Божок объяснил, что без реформы спецслужб интеграция в НАТО невозможна ukrinform.ua

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Для получения членства в НАТО нужно реформировать украинские спецслужбы. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Егор Божок, передает Укринформ.

“Реформироваться нужно, чтобы установить доверие и наладить надлежащее взаимодействие с разведсообществом НАТО. Без интеграции в ряды разведслужб НАТО реальная интеграция Украины в Альянс невозможна“, - пояснил Божок.

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В течение года внешняя разведка планирует реализовать реформу службы в соответствии со стандартами НАТО, отметил он, для чего совместно с западными партнерами уже разработан проект закона “О внешней разведке Украины“.

“Проект нового Закона “О внешней разведке Украины“ призван не допустить применения пограничной разведки, военной разведки и внешней разведки - в недемократических целях“, - говорит Божок.

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В новом законопроекте внедряется принцип оплаты труда разведчиков, который действует для НАБУ, когда зарплата детектива базируется на минимальной зарплате в стране, умноженной на нормативно фиксированный коэффициент, добавил он.

“Если Верховная Рада примет этот закон, то начинающий разведчик будет получать примерно 30 тысяч грн. Это в дополнение к медицинскому обеспечению, жилью, защиты его и семьи“, - рассказал чиновник.

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Кроме того, новый закон закрепит возможность работать в разведке всем - военным, дипломатам, прокурорам, государственным служащим, и так далее.

Среди прочего, законопроект предусматривает введение контроля за деятельностью разведки профильным парламентским комитетом.

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Напомним, ранее сообщалось, что внешняя разведка Украины разорвала взаимоотношения с разведками стран СНГ.