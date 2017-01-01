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В Одессе выявили контрабанду кальянной смеси на 12 млн грн

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В Одессе выявили контрабанду кальянной смеси на 12 млн грн

В Одессе в результате обыска, который провели вчера оперативники Управления защиты экономики национальной полиции Украины, было изъято более 20 тонн смеси для курения кальяна.

Об этом сообщает пресс-служба управления.

Обыск проводился в нежилом помещении в рамках уголовного производства по статье о незаконном производстве, продаже и транспортировке подакцизных товаров.

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На товаре отсутствовали какие-либо документы, включая сертификаты качества и документацию, подтверждающую законное перемещение груза через государственную границу Украины.

Полицейские оценили конфискованные кальянные смеси на сумму более 12 млн гривен. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в ноябре в Украину пытались незаконно ввезти 17 кг золота.