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В кулуарах ПАСЕ произошла ссора между Геращенко и российской журналисткой

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
Скабееву пришлось оттеснить от первого-вице-спикера.
Геращенко разместила у себя на странице карикатуру на произошедший инцидент
Геращенко разместила у себя на странице карикатуру на произошедший инцидент
facebook.com/iryna.gerashchenko

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После рассмотрения ПАСЕ резолюции о ситуации в Керченском проливе произошло несколько ссор между украинскими делегатами и ведущей телеканала “Россия“ Ольгой Скабеевой. Об этом сообщает “Европейская правда“.

Съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой в сопровождении двух экспертов стала единственными представителями российских госСМИ, освещающими сессию ПАСЕ.

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Журналистка пыталась вмешаться в общение украинских депутатов с журналистами. Один из инцидентом произошел с участием первого вице-спикера Ирины Геращенко.

Политик рассказывала об украинских политзаключенных в РФ и о заключенных в Украине россиянах. В частности, Геращенко зачитала фамилии 25 осужденных в Украине россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан.

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Слова Геращенко о 13 официальных обращениях в РФ в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой об обмене вызвали возмущение представительницы РосТБ.

После непродолжительной потасовки депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между Скабеевой и другими депутатами продолжились.

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Напомним, ранее ПАСЕ поддержала резолюцию о ситуации в Керченском проливе с украинскими поправками.

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Теги: ПАСЕ, конфликт, СМИ, РФ, Украина, Геращенко, депутаты, журналисты
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Комментариев (8)
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ЛЮЛИК    24.01.2019, 16:16
Оценка:  +1
ЛЮЛИК
Береза красавчик!!!!!
Boxerogos    24.01.2019, 16:14
Оценка:  -1
Boxerogos
Чем известна Ирка Херащенко,помимо своей неизлечимой упоротости?Только тем что бухала и педрилась ещё с Витей Гниющенко и его окружением,ради причастности к его банде.С тех пор и крутится"в верхах",бухая и посасывая"полезные"писю ны...
shurag    24.01.2019, 16:13
Оценка:  0
shurag
Класно, дуже втішився,коли цю шлюху поставили на місце,дивуюся де її совість ,щоб працювати у зговорі зі своєю совістю.
dimasvetik    24.01.2019, 16:09
Оценка:  0
dimasvetik
Ватаны сейчас тут в коментах пуканы рвать будут АААА хахаха, уже мне плюсики уменьшили )))))))))
nfhvyt    24.01.2019, 16:05
Оценка:  -2
nfhvyt
Галицкие хуторяне как всегда в своём репертуаре.
dimasvetik    24.01.2019, 16:01
Оценка:  +3
dimasvetik
ААА хахаха Береза молодец.
Georg55    24.01.2019, 15:59
Оценка:  +5
Georg55
Поставили шлендру на место!!
Хулиганка*    24.01.2019, 16:06
Оценка:  -3
Хулиганка*
херащенко?
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