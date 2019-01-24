В кулуарах ПАСЕ произошла ссора между Геращенко и российской журналисткой

Скабееву пришлось оттеснить от первого-вице-спикера.

Геращенко разместила у себя на странице карикатуру на произошедший инцидент facebook.com/iryna.gerashchenko

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После рассмотрения ПАСЕ резолюции о ситуации в Керченском проливе произошло несколько ссор между украинскими делегатами и ведущей телеканала “Россия“ Ольгой Скабеевой. Об этом сообщает “Европейская правда“.

Съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой в сопровождении двух экспертов стала единственными представителями российских госСМИ, освещающими сессию ПАСЕ.

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Журналистка пыталась вмешаться в общение украинских депутатов с журналистами. Один из инцидентом произошел с участием первого вице-спикера Ирины Геращенко.

Политик рассказывала об украинских политзаключенных в РФ и о заключенных в Украине россиянах. В частности, Геращенко зачитала фамилии 25 осужденных в Украине россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан.

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Слова Геращенко о 13 официальных обращениях в РФ в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой об обмене вызвали возмущение представительницы РосТБ.

После непродолжительной потасовки депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между Скабеевой и другими депутатами продолжились.

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Напомним, ранее ПАСЕ поддержала резолюцию о ситуации в Керченском проливе с украинскими поправками.