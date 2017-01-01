Отравление детей в Киевской области: число пострадавших выросло до 12

Дети стали чувствовать себя плохо после поездки на школьном автобусе.

Количество детей, которые отравились после поездки в школьном автобусе, увеличилось до 12.

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Об этом в четверг, 24 января, в эфире телеканала 112 Украина сообщил спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

“По состоянию на сейчас родители еще привезли нескольких детей, и их уже 12. Водителя мы установили, автобус нашли. Это школьный автобус, он будет изъят и направлен на техническую экспертизу. Мы думаем, что, возможно, какая-то техническая неисправность школьного автобуса“, - сказал Жукович.

По его словам, трое детей находятся в реанимационном отделении.

Полиция открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Ученики находятся в больнице в Барышовке.

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Также сообщалось, что в Черновицкой области 16 учеников местной школы были госпитализированы в районную больницу из-за отравления. У детей диагностировали отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия.