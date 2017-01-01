В Киеве водитель маршрутки до смерти забил своего коллегу

Убийство произошло в хостеле.

В Днепровском районе Киева убили водителя маршрутки, который отдыхал в хостеле для работников предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Следствие выяснило, что мужчину убил его коллега. Инцидент произошел во вторник, 22 января, на улице Николая Кибальчича, 1. Двое водителей маршрутного такси распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, который они смогли разрешить только с помощью драки в общем коридоре. После они успокоились и легли спать, но один из них так и не проснулся. Обнаружив бездыханное тело коллеги, мужчина сбежал из общежития. 31-летнего жителя Кировоградской области задержали в соседнем дворе.

Как сообщалось 24 января, вoдитeль выcaдил студентку из мaршрутки - девушка погибла от переохлаждения.