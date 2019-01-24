В Житомирской области срочник повесился в воинской части

В Житомирской области военнослужащий срочной службы был обнаружен повешенным в воинской части.

В одной из воинских частей в Житомирской области нашли повешенным военнослужащего срочной службы.

Об этом заявил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона майор юстиции Алексей Рихлюк, сообщает в четверг, 24 января, Укринформ.

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"21 января было обнаружено тело военнослужащего срочной службы без признаков жизни. В ходе осмотра на месте происшествия с участием судебно-медицинского эксперта на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии", - рассказал Рихлюк.

Он также добавил, что тело военнослужащего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Как сообщалось 8 октября, в Броварах в военной части повесился солдат.