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В Житомирской области срочник повесился в воинской части

Комментариев: 4
В Житомирской области военнослужащий срочной службы был обнаружен повешенным в воинской части.
Военного обнаружили повешенным в воинской части
Военного обнаружили повешенным в воинской части
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В одной из воинских частей в Житомирской области нашли повешенным военнослужащего срочной службы.

Об этом заявил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона майор юстиции Алексей Рихлюк, сообщает в четверг, 24 января, Укринформ.

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"21 января было обнаружено тело военнослужащего срочной службы без признаков жизни. В ходе осмотра на месте происшествия с участием судебно-медицинского эксперта на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии", - рассказал Рихлюк.

Он также добавил, что тело военнослужащего направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Как сообщалось 8 октября, в Броварах в военной части повесился солдат.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: самоубийство, армия, военные, суицид, Житомирская область
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Комментариев (4)
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Boxerogos    24.01.2019, 17:18
Оценка:  0
Boxerogos
Видимо от хорошей жизни...Спи спокойно,дружище.Вечная тебе память.
толян04    24.01.2019, 16:59
Оценка:  +1
толян04
вот на х...я такие новости постить изо дня в день?!
Аделька    24.01.2019, 16:50
Оценка:  0
Аделька
Повесили.
shurag    24.01.2019, 16:24
Оценка:  0
shurag
коли вже буде порядок у армії, як туди можна віддавати дітей,як таке твориться?
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