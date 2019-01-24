Юрий Бойко: Нам нужно спасти наших граждан от тарифного беспредела

“Тарифный беспредел, который устроила эта власть, вгоняет людей в нищету и средневековье. При этом доступность субсидий уменьшается, а зарплаты и пенсии не могут угнаться за тарифами и ценами. Создается впечатление, что идет программа систематического уничтожения собственных граждан со стороны власти. Предложенная правительством монетизация стала очередным инструментом лишения людей какой-либо государственной помощи. Нам нужно спасать наших граждан от этого тотального геноцида. Это понимают все здравомыслящие люди. И они поддерживают нас в этом“, - заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в четверг, 24 января, встречаясь с жителями Харьковщины.

Он отметил, что поднимать коммунальные тарифы, в первую очередь стоимость газа для населения, начало предыдущее правительство (А. Яценюка, - ред.), а нынешнее продолжило. “Посадили всю страну на субсидии, а потом стали их урезать. Начали расти долги населения за ЖК-услуги – на сегодняшний день они превышают 47 млрд гривен, и больше половины из них – это задолженность за газ. После того, как возникли долги, “Нефтегаз“ пошел в суды и обложил штрафами теплокоммунэнерго практически по всей стране. И сегодня все тепловики и местные бюджеты должны “Нефтегазу“. Дальше началась цепная реакция – люди вынуждены отключать газ, переходить на отопление дровами. Это возвращение в позапрошлый век. Это безобразие. Так нельзя жить и работать. После смены власти все это будет отменено“, - подчеркнул оппозиционный политик.

Юрий Бойко рассказал, что зарегистрировал законопроект №9403, где просчитано, какой должна быть предельная стоимость газа для всех категорий потребителей – и для людей, и для промышленности.

“Мы посчитали сколько газа добывается в стране – это 15 млрд кубов. Он имеет свою себестоимость – это инвестиции, зарплаты людей, налоги и проч. И есть 15 млрд кубов газа, которые Украина покупает. Если смешать по топливному балансу 15 млрд кубов газа собственной добычи с себестоимостью 2,5 тыс. грн. и 15 млрд кубов импортируемого газа, который сегодня стоит под 300 долларов за тысячу кубов, то его максимальная цена не должна превышать 4900 гривен. Исходя из неё будут платить и предприятия, и люди, на основании этого будут начисляться субсидии. Вот такой подход у нас будет в будущем. То есть понятный, справедливый и обоснованный“, – пояснил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Напомним, 22 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юрия Бойко кандидатом в Президенты Украины.

Напомним, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, согласно опросу, проведенному в январе Институтом анализа и прогнозирования, Юрий Бойко занимает третью строчку рейтинга – за него готовы проголосовать 11,6% опрошенных. Он отстает от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%.