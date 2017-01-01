Старейшая женщина Украины умерла в монастыре

На 108 году жизни скончалась старейшая женщина и одновременно самая старая схимонахиня Украины Иоанна (Мария Мороз).

Мария Мороз немного не дожила до 108 лет Роман Лілея / Facebook

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В возрасте 107 лет скончалась старейшая женщина и одновременно самая старая схимонахиня Украины, которая проживала в Женском ставропигиальном монастыре в честь Афонской иконы Божьей матери в урочище Кипячее Малинского района Житомирской области.

Об этом в четверг, 24 января, сообщил ее внук - отец Роман Барановский (Роман Лилия) в Facebook.

"Сегодня отошла в Вечность схимонахиня Иоанна в возрасте 107 лет, она пережила две мировые войны, голодомор и 18 лет была в ссылках за любовь к Украине", - написал священник в соцсети.

Известно, что схимонахиня Иоанна, а в миру - Мария Дмитриевна Мороз, родилась в селе Малый Кучуров Заставнивского района Черновицкой области 25 марта 1911 года.

В 99 лет Мария Мороз стала инокиней. Затем отец Роман забрал ее в женский монастырь в Кипячее, где она приняла постриг в монахини, а затем - в схимонахини.

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Как утверждают в монастыре, схимонахиня Иоанна - старейшая женщина Украины. В прошлом году она успешно перенесла операцию по удалению катаракты и зафиксировала еще один рекорд. В Житомирской областной клинической больнице им. Гербачевского это был первый случай, когда пациентке такого возраста провели оперативное вмешательство на глазах.

Как сообщалось 20 января, в Японии умер старейший мужчина на планете.