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Спецслужбам РФ дали $350 млн на выборы в Украине - глава внешней разведки

Комментариев: 6
Если Украину не удастся вернуть в сферу влияния через выборы или путем политической дестабилизации, Кремль не исключает военной агрессии.
Спецслужбам РФ дали задание в 2019 году "закрыть украинский вопрос"
Спецслужбам РФ дали задание в 2019 году "закрыть украинский вопрос"
prm.ua

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РФ выделила своим спецслужбам дополнительные 350 млн долларов для работы по вмешательству в выборы президента и Рады в Украине. Об этом заявил глава Службы Внешней разведки Егор Божок, передает Укринформ.

Эти деньги, по словам главы разведки, должны пойти, в том числе, на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства и подготовки кибератак.

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“Перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача «закрыть украинский вопрос“ в 2019 году“, - подчеркнул Божок. 

“Закрыть“ - значит вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы “никаких цветных революций“ в Украине больше никогда не произошло“, - пояснил он. 

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Для этого в Кремле разработали три сценария развития событий в Украине, отметил глава службы. Первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов. 

“В случае провала пророссийских или тех, что устраивают Россию, сил на президентских выборах, будет применяться другой сценарий, а именно - внутренняя дестабилизация, или “Контролируемый хаос“, чтобы силой заставить Украину принять условия, которые выдвигает Кремль“, - говорит Божок.

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Третьим сценарием, по его словам, должна стать военная операция. “В случае невозможности применения первых двух сценариев в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины“, - утверждает он.

“Вероятность реализации 2 или 3 сценариев очень высока. Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина“, - подчеркнул глава службы.

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Напомним, ранее Божок рассказал, как в Украине планируется реформировать Службу внешней разведки под стандарты НАТО.

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Теги: разведка, внешняя разведка, РФ, выборы, Украина, спецслужбы РФ
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Комментариев (6)
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alex-zol    24.01.2019, 17:51
Оценка:  0
alex-zol
больше пишите)))))))))))))))
Мамай1648    24.01.2019, 17:49
Оценка:  0
Мамай1648
як цикаво, за четыре сотни лет не смогли «закрыть украинский вопрос», а тут силами дышащего на зеркало безнационально–внетерриториальног о образования за один 19-й год решили справиться? Словами поэта; «а твоя чичас задача – на кладбища не попасть».
Кайдаш    24.01.2019, 17:33
Оценка:  -1
Кайдаш
Ольгинским премия обломится? )))
nfhvyt    24.01.2019, 17:22
Оценка:  +4
nfhvyt
Кароча - все протесты отныне на Украине априори пророссийские. Граждане будьте внимательны и осторожны.И дабы избежать тлетворного влияния российских спецслужб голосуйте за Порошенко, ну .........пожалуйста )))
Люблю_Украину    24.01.2019, 17:09
Оценка:  +3
Люблю_Украину
да-да, снова военная агрессия. опять, ну вот -вот уже, ну вот почти. А как отвлекать людей от отсутствия всего в стране? Пенсий, медицины, образования, дорог..правильно - военной угрозой. каждый день в течении 5 лет она может совершиться.
Люблю_Украину    24.01.2019, 17:11
Оценка:  +2
Люблю_Украину
Зачем России 30 миллионов ненавидящих её украинцев с 5 000 000 стволов на руках никто конечно не объяснит, но и не надо объяснять, народ умный, он и так все понимает!)
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