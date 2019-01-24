Спецслужбам РФ дали $350 млн на выборы в Украине - глава внешней разведки

Если Украину не удастся вернуть в сферу влияния через выборы или путем политической дестабилизации, Кремль не исключает военной агрессии.

Читай также: Оккупанты грозятся отбирать у жителей Донбасса паспорта Украины - разведка

РФ выделила своим спецслужбам дополнительные 350 млн долларов для работы по вмешательству в выборы президента и Рады в Украине. Об этом заявил глава Службы Внешней разведки Егор Божок, передает Укринформ.

Эти деньги, по словам главы разведки, должны пойти, в том числе, на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства и подготовки кибератак.

Читай также: Офицер РФ создал агентурную сеть из женщин-“наложниц“ в Луганске

“Перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача «закрыть украинский вопрос“ в 2019 году“, - подчеркнул Божок.

“Закрыть“ - значит вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы “никаких цветных революций“ в Украине больше никогда не произошло“, - пояснил он.

Читай также: Украина разорвала еще три соглашения в рамках СНГ

Для этого в Кремле разработали три сценария развития событий в Украине, отметил глава службы. Первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов.

“В случае провала пророссийских или тех, что устраивают Россию, сил на президентских выборах, будет применяться другой сценарий, а именно - внутренняя дестабилизация, или “Контролируемый хаос“, чтобы силой заставить Украину принять условия, которые выдвигает Кремль“, - говорит Божок.

Читай также: ОБСЕ угрожают сбивать все их беспилотники над Донбассом - ООС

Третьим сценарием, по его словам, должна стать военная операция. “В случае невозможности применения первых двух сценариев в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины“, - утверждает он.

“Вероятность реализации 2 или 3 сценариев очень высока. Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина“, - подчеркнул глава службы.

Читай также: Оккупанты хранят боеприпасы в больницах и не дают выезжать “скорым“ - разведка

Напомним, ранее Божок рассказал, как в Украине планируется реформировать Службу внешней разведки под стандарты НАТО.