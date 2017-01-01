Мошенники выманили все сбережения у пенсионерки

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190.

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Злоумышленники, используя давнюю мошенническую схему подкупа родственника от полиции за якобы совершенное преступление, добились того, что пенсионерка из города Конотоп отдала им все свои сбережения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

“В час ночи на телефон 68-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись сыном, сообщил, что якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, травмировал человека, а сам попал в полицию. Теперь ему, яко бы, грозит уголовное наказание, которого, впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшему лечение. Поэтому “сын“ попросил “мать“, чтобы и собрала дома все имеющиеся деньги, и передала их мужчине, которого он пришлет. Пенсионерка сделала все, что ей было приказано, и уже через несколько минут передала 1000 долларов США, 2000 евро и 18000 гривен неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры“, - говорится в сообщении.

После того, как женщина отдала деньги, она позвонила родственникам и поняла, что наткнулась на мошенников.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество - ред.) Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Напомним, в Харьковской области жительница пгт Золочев отдала все свои сбережения мошеннику, который представился полицейским.