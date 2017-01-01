Съезд решил: лидер Разумной Силы Соловьев идет в президенты

Политическая партия “РАЗУМНАЯ СИЛА“ на третьем партийном съезде в четверг, 24 января официально выдвинула своего лидера Александра Соловьева кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Мы готовы к предвыборной борьбе, у нас нет иного выхода кроме как спасать свою державу самостоятельно! Мы идем на выборы, мы идем побеждать и брать власть в свои руки. Наши цели простые - это то, в чем нуждаются украинцы: мир, порядок и достаток“, - сказал Соловьев на съезде.

Лидер партии подчеркнул, что “РАЗУМНАЯ СИЛА“ - это народная партия так как сформирована и поддерживается народом Украины и работает для народа, “который устал терпеть над собой и страной издевательства и унижения, произвол властей“.

“Каковы результаты правления нынешней власти - поруганная Конституция, ограбленные люди, разрушенный Донбасс, отданный без единого выстрела Крым, имитация военного положения, уничтоженная репутация страны, испорченные отношения почти со всеми соседями страны, пустая казна, убийственные тарифы и цены, чудовищные долги перед МВФ“, - заявил Соловьев.

“Количество рабочих мест сокращается и мы получаем отток населения в другие страны, нас становится меньше. Не в этом ли заключается стратегия власти и ее зарубежных покровителей - власть делает все, чтобы недовольное население либо вымерло, либо уехало, либо неспособно было оказывать сопротивление, лишившись основных своих конституционных прав“, - заявил Соловьев

Националистическая риторика, агрессия к собственному народу, языковая дискриминация, церковный раскол, травля инакомыслия и узурпация власти делают Украину разобщенный и слабой, сказал Соловьев.

“Граждане уже не понимают, кто прав, кто виноват и как исправить эту ситуацию. Люди давно нуждаются в защите, заботе, уважении и достойном доходе. Страна погружена в хаос, а власть пытается представить это как реформы, победы и достижения“, - сказал Соловьев.

Он сообщил, что партия ставит перед собой амбициозные задачи на 2019 год – участие и победа в президентских и парламентских выборах.

“РАЗУМНАЯ СИЛА“ уделит особое внимание контролю за ходом голосования на всех избирательных участках. “Срыв выборов будет стоить Украине дорого. Стране необходима смена власти законным путем. Закон и порядок на выборах - это закон и порядок после выборов. Защитим выборы - защитим Украину. Мы должны стать преградой на пути фальсификаторов, а значит и на пути тех, кто грабит и разрушает нашу страну“, - сказал лидер партии.

Соловьев родился 13 июля 1973 года в городе Красноармейск (ныне Покровск) Донецкой области в семье инженера. Сначала получил техническое образование по специальности “Шахтостроитель“. Позже – окончил Национальную Академию МВД Украины и Донецкий государственный университет управления, став дипломированным юристом и экономистом.

Перед приходом в политику Соловьев сделал блестящую карьеру в органах МВД, пройдя путь от оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Красноармейском РО УМВД Украины до руководящих должностей в структуре МВД.

В 2015 году после очередного повышения на должность заместителя начальника управления — начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Соловьев по собственному желанию уволился из органов и в начале 2016 года основал политическую партию “РАЗУМНАЯ СИЛА“, которую сейчас и возглавляет.