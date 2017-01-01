Янукович получил 13 лет тюрьмы за пособничество в захвате Крыма

Суд также постановил, что обвиняемый должен оплатить судебные издержки на сумму в почти 100 тысяч грн.

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Оболонский райсуд Киева огласил приговор экс-президенту Виктору Януковичу - 13 лет заключения в тюрьме. Об этом пишет УНН.

Кроме того, суд постановил, что политик должен выплатить 98,5 тысяч грн судебных издержек. Януковича официально признали виновным по статьям 111 УК (часть 1) - государственная измена и 437 УК (часть 2) - ведение агрессивной войны или военных действий.

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В частности, бывшего президента обвиняют в пособничестве России в захвате Крыма путем передачи властям РФ письма, которое должно было легализировать действия РФ на полуострове.

Путем поглощения менее строгого наказания большим Януковичу назначили 13 лет тюремного заключения. Жалобы защиты на бездействие следователя оставили без удовлетворения.

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В то же время Януковича обвиняли по еще одной статьи УК - 110, которая касается посягательства на территориальную целостность Украины. О признании его виновным по этой статьи информации нет.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Виктора Януковича считают, что суд специально так поздно сообщил о вынесении приговора, чтобы их клиент не смог участвовать в процессе.