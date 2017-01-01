Суд не увидел в действиях Януковича признаков сепаратизма

Судья пояснил, почему экс-президента оправдали по статьи о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В суде пояснили, что доказательств сепаратизма Януковича им предоставили недостаточно EPA/UPG

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Председательствующий по делу Виктора Януковича судья Владислав Девятко объяснил, что часть обвинений с экс-президента все-таки была снята. Об этом сообщает УНИАН.

“Уважаемая сторона обвинения, вы надлежащими доказательствами доказали, что Янукович способствовал РФ в совершении преступления против мира, ведении агрессивной войны. За указанные преступления суд назначил обвиняемому наказание“, - отметил он, объясняя приговор.

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“Вместе с тем, вы не предоставили суду достаточных доказательств, свидетельствующих, что Янукович действовал с целью сепаратизма. То есть, что в его действиях есть состав преступления по статье 110 Уголовного кодекса“, - пояснил судья.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд оправдал Януковича по статье 110 Уголовного кодекса Украины, отметил Девятко. У Януковича есть право ходатайствовать о помиловании, также добавил судья, обращаясь к адвокатам экс-президента.

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Напомним, ранее Оболонский райсуд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Ему вынесли приговор в 13 лет тюремного заключения.

При этом судили политика по четырем статьям УК - 27, часть 5, о видах соучастников, 111, часть 1, о госизмене, 447, часть 2, о ведении агрессивной войны, и 110 - о посягательстве на территориальную целостность.