"Не судим и был под влиянием РФ": Суд нашел смягчающее обстоятельство для Януковича

В деле экс-президента также учли показания Анны Герман, которая охарактеризовала его с положительной стороны.

Януковича нельзя исправить без тюремного заключения, также решил суд facebook.com/v.yanukovych

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Оболонский райсуд Киева учел влияние руководства России на экс-президента Виктора Януковича как смягчающее обстоятельство. Об этом сообщает УНИАН.

“Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии со статьей 66 УК, судом установлено совершение преступления под влиянием зависимости от руководителей власти РФ“, - говорится в тексте приговора.

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Обстоятельства, отягчающие наказание, судом, что интересно, установлены не были. Помимо этого момента, согласно тексту документа, Янукович ранее не был судим и не состоит на учете у врача-нарколога и психиатра.

В текст также сказано, что Янукович был президентом до 22 февраля 2014 года. Суд также учел показания экс-депутата и экс-советницы президента Анны Герман, которая характеризовала политика “исключительно с положительной стороны“.

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Перевоспитание и исправление Януковича “невозможно без изоляции от общества“, но может быть достигнуто в результате отбывания им наказания, также отмечается в приговоре.

Напомним, ранее Оболонский райсуд Киева приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы.