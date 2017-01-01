Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Юлия Тимошенко встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

Комментариев: 0
Юлия Тимошенко встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой
Photo by Alexander Prokopenko

В Давосе в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, пишет пресс-служба.

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Польшей, состояние отношений с Европейским Союзом.

Кроме этого, Ю.Тимошенко поделилась с А.Дудой своим видением укрепления отношений между странами и отметила необходимость предоставления им настоящего стратегического характера.

Photo by Alexander Prokopenko

"Стороны согласились с необходимостью скорейшего устранения раздражителей в двусторонних отношениях и усиление сотрудничества", - отметили в пресс-службе "Батькивщины".

Речь также шла и о войне на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, включая вопросы соблюдения прав и свобод человека на этих территориях.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь